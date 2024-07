Update am Abend: Obama hilft Harris - Harry hält zu Meghan

Guten Abend,

Sport, Emotionen, Spitzensport. Es brodeln schon Gerüchte, eine Sängerin namens Taylor Swift singt zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris. Die ZDFheute und unser sportstudio bieten alles an, was Freude macht von Livestreams, Geschichten um die Stars und denen, die es werden - und nicht zuletzt von bestimmt fesselnden Wettkämpfen.

Noch mehr Neuigkeiten rund um die Olympischen Spiele in Paris finden Sie auch immer in unserem Liveblog beimund demEs geht um 19:30 Uhr los. Endlich, merci.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

"In Belarus sehen wir immer wieder, dass politische Gefangene zu solchen Auftritten gezwungen werden", so ZDF-Korrespondent Armin Coerper.

"Sie war nicht paranoid - sie hatte recht": Weil wir wissen, was Sie so bei uns lesen, wissen wir auch, dass Sie das lesen: Unsere Berichte über Prinz Harry, Meghan und Diana stoßen stets auf großes Interesse. So schreibt unsere Kollegin Laura Schäfer über die neue Doku "Tabloids on Trial", lesenswert. Wir lesen, warum der Prinz seine Frau Meghan nicht in seine Heimat Großbritannien - "noch immer gefährlich" - zurückbringen mag. Und dass seine Mutter Diana alles andere als paranoid war. Aber lesen Sie doch selbst: