Ladungssicherung im PKW: Gepäck im Auto sicher verstauen

Eine Überladung und mögliche Bußgelder vermeiden

Vor Fahrteintritt sollte man das Gewicht des Gepäcks ungefähr abschätzen. Hierbei ist wichtig, die Zuladungsgrenze des eigenen Fahrzeugs zu kennen. "Wie schwer das Auto insgesamt sein darf, steht im Fahrzeugschein unter dem Buchstaben F. Von diesem Wert zieht man das Leergewicht des Autos ab. Das findet man unter dem Buchstaben G. Die Differenz daraus ist die noch mögliche Zuladung", erklärt Thomas Müther. Wer sichergehen will, kann das Auto wiegen lassen. Das geht zum Beispiel an öffentlichen PKW-Waagen, auf Wertstoffhöfen oder bei den Prüfzentren des ADAC.

Gepäck richtig platzieren

Aber nicht nur das Gewicht der Ladung ist entscheidend. Wer sicher ans Ziel kommen will, der sollte sich überlegen, an welcher Stelle er die verschiedenen Gepäckstücke platziert.

Vorsicht bei Einzelteilen

Es ist sinnvoll, einzelne Gegenstände in Boxen zu transportieren, sodass wirklich nichts herumfliegen kann. Ist das Gepäck trotzdem zu hoch gestapelt oder macht einen instabilen Eindruck, empfiehlt Tomas Müther, die Ladung im Kofferraum zusätzlich mit einer Decke und Spanngurten zu sichern. Die Gurte dabei am besten diagonal in die Ösen am Ladeboden einfädeln.