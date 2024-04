Spritsparend fahren: Wie man den Spritverbrauch senken kann

Außerdem sollte man immer schauen, an welchen Tankstellen der Spritpreis im Moment am niedrigsten ist. Dabei gilt: Nicht der Preis an der Anzeigetafel ist entscheidend, sondern der Preis an der Zapfsäule. Auf den Anzeigetafeln werde der Preis nämlich zuletzt umgestellt, wie der ADAC warnt.