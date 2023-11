Regeln fürs Auto im Sommer: Tipps für stressfreie Fahrten

Im Sommer Auto zu fahren und bei hohen Temperaturen im Stau stehen: Wir haben für Sie ein paar Tipps für die Fahrt an Sommertagen unter die Lupe genommen. 14.07.2023 | 5:01 min

Zunächst: Eine gute Vorbereitung ist unabdinglich für das Verreisen mit dem Auto. Wer sich gut auf die Fahrt vorbereitet, profitiert nicht nur bei Reisen in den Urlaub , sondern auch bei kurzen Strecken wie Ausflügen oder der Fahrt zum Supermarkt.

Die passenden "Sohlen" für Auto und Fahrer

Es ist nicht ausdrücklich verboten, aber es ist natürlich gefährlich. Im Falle eines Unfalls kann man auch in Mithaftung genommen werden.

Winterreifen können zu weich werden, wenn sie mit heißem Asphalt in Berührung kommen. In der Folge verlängert sich der Bremsweg, weil sich die Reifen schlechter mit der Fahrbahn verzahnen. Sommerreifen verbessern das allgemeine Fahrverhalten während der heißen Jahreszeit.

Katja Horneffer erklärt in 3D, bei welcher Temperatur es gefährlich wird. 14.07.2023 | 0:44 min

Zu voller Tank ein Risiko bei Hitze

An heißen Tagen sollte man den Kraftstofftank keineswegs vollständig aufzufüllen. Durch die Hitze dehnen sich Flüssigkeiten verstärkt aus. 50 Liter Treibstoff können das Volumen um etwa einen Liter erhöhen. Wenn die Flüssigkeiten dann überlaufen, können Schäden am Autolack oder auch an der Umwelt verursacht werden.