Schlaglöcher: Wo kann ich sie melden und wer haftet?

Ein Schlagloch in der Straße - und leider ist man mit dem Auto rein gefahren. Wie kann man Schlaglochschäden vermeiden und was ist im Falle eines Schadens zu tun?

Was bei Schäden durch Schlaglöcher zu tun ist

Wenn man zu schnell durch ein Schlagloch fährt, können am Auto vermeidbare Schäden entstehen. Wer ist für die Straßenschäden zuständig? Quelle: dpa

Winterliche Wetterlagen sorgen in der Folge häufig für Schlaglöcher in den Straßen. Wasser sickert in die Risse der Fahrbahn und dehnt sich bei kälteren Temperaturen bis hin zum Gefrierpunkt aus. Sobald das Eis wieder schmilzt, entsteht ein Hohlraum unter dem Asphalt, der dem Gewicht der Fahrzeuge nicht standhalten kann.

Wo kann ich Schlaglöcher melden?

In der Regel sind Städte, Landkreise oder Gemeinden verantwortlich für die Reparatur und die Markierung der Straßenschäden. Um Schlaglöcher frühzeitig zu erkennen, werden die Straßen regelmäßig kontrolliert. Bei vielbefahrenen Straßen bedeutet das, dass mehrfach in der Woche geprüft wird, bei weniger stark ausgelasteten Straßen verringern sich die Kontrollen.

Falls Sie ein Schlagloch sehen, melden Sie es bei der zuständigen Behörde, damit es zeitnah repariert oder eine Warntafel installiert werden kann. Viele Kommunen haben hierfür Hotlines oder Websites eingerichtet. Geben Sie im Internet "Schlagloch melden" und den Namen ihrer Ortschaft ein, um die richtige Anlaufstelle zu finden. Außerdem kann man über die ADAC-App "Läuft's?!" Straßenschäden melden.

Mögliche Schäden am Auto durch Schlaglöcher

Manchmal erkennt man ein Schlagloch auf der Straße erst zu spät oder es gibt keine Ausweichmöglichkeiten als Autofahrer*in.

Beim Aufsetzen kann es zu Schäden des Unterbodens und der Auspuffanlage kommen, bei großen Schlaglöchern können auch Reifen und die Radaufhängungen beschädigt werden. Alexander Schnaars, ADAC

Alexander Schnaars vom ADAC rät, auf einer Schlaglochstrecke "sehr langsam bis hin zur Schrittgeschwindigkeit zu fahren". Auf häufig kontrollierten Straßen wie Autobahnen ist das Risiko für Schlaglochschäden generell geringer. Beim Ausweichen sollten Sie zuerst auf den Gegenverkehr achten und Fahrmanöver wie Schlangenlinien unbedingt vermeiden.

Besonders gefährlich seien Schlaglöcher für zweirädrige Fahrzeuge wie Fahrräder , Roller oder Motorräder, weil der oder die Fahrer*in hier schneller die Kontrolle verlieren könne, warnt ADAC-Sprecher Schnaars.

Wer haftet für Schlaglochschäden?

Es kommt zu einem Schaden - was nun? Der erste Schritt ist die Sicherung des Beweismaterials:

Dazu gehört, das Schlagloch, die betroffene Straße sowie das beschädigte Fahrzeug zu fotografieren, zulässige Höchstgeschwindigkeit zu notieren und wenn möglich auch Namen und Anschrift von Zeuginnen und Zeugen festzuhalten. Alexander Schnaars, ADAC

Vorsorglich sollten laut Schnaars auch Polizei und Kfz-Versicherung informiert werden.

Achten Sie bei der Sicherung der Beweise darauf, sich selbst und andere nicht in Gefahr zu bringen. Durch das Anziehen eine Warnweste können Verkehrsteilnehmer*innen Sie besser sehen und den Sicherheitsabstand einhalten.

Wenn keine erheblichen Schäden entstanden sind, können Sie vorsichtig weiterfahren. In jedem Fall sollten Sie das Fahrzeug schnellstmöglich bei einer Werkstatt prüfen lassen.

Falls es zu einem Schaden kommt, kann man versuchen, den Schaden der zuständigen Behörde weiterzuleiten. Die Chancen auf Schadensersatz sind jedoch gering. "Denn ein Schadensersatzanspruch kann ganz entfallen oder gekürzt werden, wenn die Schlaglöcher gut erkennbar waren, eine Warntafel vorhanden war oder die aufgrund der Gefahrenstelle angeordnete Höchstgeschwindigkeit nicht eingehalten wurde", erläutert Schnaars.

Darf man Schlaglöcher selbst ausbessern? Die notwendigen Reparaturen dürfen laut ADAC-Unternehmenssprecher Alexander Schnaars nur selbst vorgenommen werden, wenn es sich um eine "eigene private Straße" handelt. Ansonsten obliegt es den Verkehrssicherungspflichtigen.

Schaden durch Schlagloch: Vollkaskoversicherung zahlt nicht immer

In den meisten Fällen übernimmt die Vollkaskoversicherung den Schadensersatz. Es lohnt sich aber, vorher einen Blick auf die Versicherungsbedingungen zu werfen. Auch hier kann der Anspruch auf Schadensersatz entfallen, wenn Warntafeln aufgestellt waren.

Generell weist Schnaars darauf hin, dass die Verkehrsteilnehmer*innen nicht davon ausgehen dürfen, dass die Straßen frei von Schäden sind.