Neueste Betrugsmasche: Telefonbetrug mittels KI-Deepfake

Sie spielen ihren möglichen Opfern gefälschte Sprachnachrichten von Verwandten oder Freunden vor, in denen die um Hilfe bitten. Meist geht es darum, dass viel Geld bezahlt werden soll, zum Beispiel für eine dringend benötigte ärztliche Behandlung oder als Kautionssumme, um aus einer Haft entlassen zu werden.

Was steckt hinter der Masche?

Betrugsmasche wird mit KI immer ausgefeilter

Solche Betrugsversuche via Telefon sind der Polizei schon länger unter dem Begriff "Schockanruf" bekannt. Neu ist, dass die Betrüger dabei nun die Stimmen von Familienmitgliedern oder Bekannten der Angerufenen fälschen, vermutlich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz . Inzwischen gibt es für ein solches Fälschen beziehungsweise Klonen der Stimme zahlreiche Programme auf dem Markt, die für jeden zugänglich sind.

Es gibt inzwischen Ansätze, für die man sehr wenige Dateien braucht, um Stimmen zu klonen. Man würde normalerweise hören, dass dieser Stimmklon relativ blechern oder monoton klingt. Am Telefon geht sowas aber dann verloren.

Den Kriminellen reichen dank der neuen technischen Möglichkeiten inzwischen schon wenige Sprachaufnahmen, um eine halbwegs überzeugende Imitation einer Stimme hinzubekommen. Danach müssen die Betrüger nur noch per Texteingabe die gewünschten Wörter oder Sätze eingeben und können so am Telefon eine Art Unterhaltung mit Hilfe der gefälschten Stimme führen.