Betrug bei Tinder: So erkennen Sie "Romance Scamming"

Ein scheinbar romantisches Kennenlernen, dass mit einer Überweisung endet: Typisch für den sogenannten Romance oder Love Scam. Eine Betroffene möchte nun aufklären. 22.08.2023 | 5:53 min

Es beginnt harmlos: mit einem Match auf Tinder . Und schnell hat Kathrin, die eigentlich anders heißt, Schmetterlinge im Bauch. "Wir haben uns gut verstanden, hatten eine gute Ebene, und so haben wir uns eine Weile immer durch den Tag begleitet", erzählt die 43-Jährige.

Ihr Match: Tom (Name geändert). Ingenieur, attraktiv, wohnhaft in Texas. Aktuell sei er in Deutschland, um sich für ein Bauprojekt zu bewerben. Tom ist nicht aufdringlich, sondern besonders einfühlsam. Über mehrere Wochen schreiben und telefonieren die beiden täglich. Auch mit Video. Der Beginn einer Liebesgeschichte? Nein, denn Tom geht es nicht um Gefühle, sondern ums Geld.