KI-Fake klaut ZDF-Moderator die Stimme - das steckt dahinter

Der Anfang des Videos wirkt noch absolut überzeugend - was daran liegt, dass es der echte Beginn des heute journals vom 30. April ist. Erstes Thema der Sendung damals: Künstliche Intelligenz. "Wir schauen in eine Zukunft, die längst begonnen hat", erklärt Sievers in der Anmoderation. Bis hierher ist es noch die Sendung im Original. Dann beginnt, kaum wahrnehmbar, der Fake: