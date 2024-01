Wie KI das Geschäft mit Kreativität verändert

Eine weitere Einschränkung in der Nutzung generativer KI sei derzeit noch die Frage nach dem Urheberrecht, so Waterhoff, „das ist noch eine gewisse Grauzone“. Im Dezember hatte die New York Times das Unternehmen hinter ChatGPT, OpenAI, für die Nutzung von Texten zu Trainingszwecken seines KI-Modells verklagt