ChatGPT: KI sorgt für Aus von Bachelorarbeiten an Prager Uni

An der betroffenen Wirtschaftsuniversität sehen allerdings nicht alle die Entwicklung so positiv. Dozentin Alena sagt, dass Bachelorarbeiten ihren Sinn haben und dass KI nicht missbraucht werden könne, solange man Kontakt zu den Studierenden hält. Sie selbst würde es wohl sehen, ob eine Arbeit mit ChatGPT geschrieben worden sei - weil sie seit über 30 Jahren unterrichte und wisse, was jeder Schüler schreiben könne.