Wie KI unser Vertrauen in Medien zerrüttet

Nein, das würde ich nicht sagen. Ich finde das Regulierungsbestrebungen sehr gut sind. Der AI Act ist ja in massiver Weise kritisiert worden, aber hier geht es doch darum, bestimmte Anwendungen wie die der Überwachung, des Scorings und Belohnungssysteme, die wir aus China kennen, von vornherein zu verbieten. Also nicht eine einzelne Technologie zu stigmatisieren, sondern bestimmte Anwendungen, die mit unserem Menschenbild in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht vereinbar sind.