Kunstinstallation: Deepfake-Scholz verkündet AfD-Verbot

Die Satire- und Politikinitiative "Zentrum für Politische Schönheit" hat vor dem Kanzleramt in Berlin eine Aktion für ein Verbot der AfD gestartet. Die Gruppe präsentierte dort am Montagmorgen Fotomontagen, auf denen etwa der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke hinter Gitterstäben zu sehen ist.

Deepfake-Video des Kanzlers

Regierungssprecher warnt vor Gefahren

Anlässlich der Aktion des Künstler-Kollektivs äußerte sich am Montag auch Regierungssprecher Steffen Hebestreit. In diesem Fall gehe es zwar um Satire, aber er könne "nur davor warnen", dafür täuschend echte Bilder, Filmsequenzen und Sprache zu verwenden. Ob es rechtliche Konsequenzen geben werde, ließ er offen. Man prüfe den Vorgang noch.

Hebestreit erklärte, die Künstler-Aktion zeige, welche Konsequenzen KI-Anwendungen hätten: "Deep Fakes dringen immer stärker in die Öffentlichkeit", sagte er und warnte, Fälschungen würden auch benutzt, um Unsicherheit zu schüren und Fake News zu verbreiten. Es werde zunehmend schwerer, zwischen echt und falsch zu unterscheiden. Hebestreit forderte alle Medienschaffenden auf, an der Aufklärung über Fake-News und Desinformations-Kampagnen mitzuwirken.

"Zentrum für Politische Schönheit" gegen AfD

Die Initiative war in der Vergangenheit schon häufiger mit Aktionen gegen die AfD aufgefallen. 2017 hatten die Mitglieder ein Holocaust-Mahnmal vor dem Haus von AfD-Politiker Björn Höcke errichtet, um auf die "schleichende Normalisierung des Faschismus in Deutschland" aufmerksam zu machen, so die Aktivisten.