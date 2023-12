Wie Plug-ins ChatGPT und KI vorantreiben | Terra-X-Kolumne

Eine KI ist so stark wie ihre Anwendungen. Selbst wenn sie in den Augen von Wissenschaftler*innen bereits Erstaunliches leistet - der eigentliche Test bleibt die Realität und damit der Alltag. Nach der ersten Schockstarre, die ChatGPT selbst in Fachkreisen verursachte, siegten bald schon Neugier und Pragmatismus.