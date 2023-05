Die Wahrheit hinter TruthGPT und Elon Musk

Drittens startete Musk als bekennender Freund der Rechten in den USA seine TruthGPT-Kampagne gegen den Konkurrenten Microsoft präzise in dem Moment, in dem die Rechte in Amerika Jagd auf einen neuen Feind machte: auf ChatGPT. Damit gelang es Musk, sich geschickt an die Spitze der "kritischen" rechten Intellektuellen zu stellen, indem er vor dem warnte, was die Regierung zulässt.