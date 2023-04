Das folgende Gesetz soll den verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz regeln:



§1 Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für alle Personen und Unternehmen, die Künstliche Intelligenz (KI) entwickeln, einsetzen oder nutzen.



§2 Grundsätze

(1) Der Einsatz von KI muss den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Transparenz, Sicherheit und Verantwortlichkeit entsprechen.

(2) KI darf nicht diskriminieren oder Vorurteile verstärken.

(3) KI muss so gestaltet sein, dass sie der Würde des Menschen und den Grundrechten entspricht.

(4) Der Einsatz von KI muss ethischen Grundsätzen folgen.



§3 Risikobewertung

(1) Unternehmen, die KI einsetzen, müssen eine Risikobewertung durchführen, um potenzielle negative Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt zu identifizieren.

(2) Die Ergebnisse der Risikobewertung müssen öffentlich zugänglich gemacht werden.



§4 Transparenz

(1) Unternehmen, die KI entwickeln oder einsetzen, müssen die Entscheidungsfindung und die Funktionsweise ihrer KI-Systeme offenlegen.

(2) KI-Systeme müssen so gestaltet sein, dass die Entscheidungen nachvollziehbar sind.

(3) Der Einsatz von KI in automatisierten Entscheidungsprozessen muss transparent und nachvollziehbar sein.



§5 Haftung

(1) Unternehmen, die KI einsetzen, sind für potenzielle Schäden verantwortlich, die durch ihre KI-Systeme verursacht werden.

(2) Bei Schäden, die durch KI-Systeme verursacht werden, muss die Haftung klar geregelt sein.

(3) Es muss eine Versicherungspflicht für Unternehmen geben, die KI einsetzen.



§6 Überwachung und Kontrolle

(1) Die zuständigen Behörden müssen die Einhaltung dieses Gesetzes überwachen und bei Verstößen sanktionieren.

(2) Unternehmen, die KI einsetzen, müssen regelmäßig Berichte über die Nutzung ihrer KI-Systeme vorlegen.

(3) Die zuständigen Behörden müssen die Entwicklung von KI-Systemen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt beobachten und gegebenenfalls regulieren.



§7 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.



Dieses Gesetz soll dazu beitragen, den verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu fördern und die potenziellen negativen Auswirkungen von KI-Systemen zu minimieren.



Quelle: ChatGPT