"ChatGPT, stell Deutschland mal den Strom aus"

Generative Künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen bereits eingesetzt - auch vom Militär.

Chatbots erkennen schnell und präzise

Sein Unternehmen hat akribisch untersucht, welche Chancen und Risiken es mit sich bringt, wenn bei den Stromnetzen, Verkehrsleitsystemen und in ähnlichen Bereichen kritischer Infrastrukturen generative Künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Das Ergebnis einer aktuellen Umfrage seines Hauses resümiert Sam Curry so:

Und wenn dann noch Chatbots die Kunden beraten, aktuelle Zählerstände aufnehmen und Tipps zum Energiesparen geben können, wären die Vorstände der Stromkonzerne zufrieden. Doch die Risiken sind zu hoch. Denn generative KI wurde bisher nur in Ausnahmefällen auf Sicherheit hin optimiert.

Wenn Chatbots über Leben und Tod entscheiden

Auch Militärs wissen das. Sie setzen schon seit einiger Zeit generative Künstliche Intelligenz ein. So unterstützen Lagebeurteilungssysteme amerikanische Stabsoffiziere bei der Entscheidung. Ob ein gegnerischer Angriff vorliegt und welche Verteidigungskräfte ihm entgegengesetzt werden, berechnet ein Chatbot.

"Der Sicherheits- und Verteidigungsbereich ist natürlich ein Bereich, in dem ganz besonders hohe Anforderungen an Vertrauenswürdigkeit bestehen", meint Christian Weber von der Technologieberatung CapGemini.

Hohe Sicherheitsanforderungen kosten viel Geld

Die werden aber beim Einsatz von Chatbots in kritischen Sicherheitsbereichen längst nicht immer erfüllt. Die Sicherheitsanforderungen des Pentagon für strategische Lagebeurteilungssysteme sind da zwar sehr hoch.

Doch denen zu genügen, kostet viel Geld. So müssen Chatbots für die Militärs auf streng abgeschirmten und kontrollierten Rechnersystemen installiert sein. Das stellt aber schon an die großen Sprachmodelle erhebliche Anforderungen. Denn die sind mit ihren mehreren Milliarden Parametern bisher in der Cloud vortrainiert worden.