Aleph Alpha: KI aus und für Deutschland

Aimee van Wynsberghe, Direktorin am Institut für Wissenschaft und Ethik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, ist eine von ihnen. Anders als in den USA oder China , wo KI aus wirtschaftlichen Gründen oder für extreme Überwachung genutzt werde, sei das Ziel in Europa die Schaffung von Technologien, die die Gesellschaft unterstützen und Risiken dabei gleichzeitig minimieren.