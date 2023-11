London will Vorreiter bei KI-Sicherheit sein

28 Länder nehmen teil an der Konferenz der Briten. Die haben an einen historischen Ort in der Nähe von London geladen: Bletchley Park, wo einst britische Experten den Enigma-Code der Nazis entschlüsselten und so einen Grundstein legten für das Computer-Zeitalter.

Einen großen Moment will die britische Regierung auch jetzt heraufbeschwören, will wieder Erster sein. Premierminister Rishi Sunak kündigte in einer Rede voller Superlative an, das erste Institut der Welt für KI-Sicherheit zu gründen, das das Datenwissen internationaler Forscher aufbereiten soll. Die USA beeilten sich, ebenfalls eine solche Einrichtung bekannt zu geben.

KI mit riesigem Nutzen in der Medizin

Björn Schuller glaubt die Alarmmeldungen nicht, dass KI die Menschheit auslöschen wird. Er ist Professor für Künstliche Intelligenz am Imperial College in London. Die Computer könnten soviel wie "ihre" Menschen, nur mit viel viel mehr Datenwissen. Deshalb sind sie im Lösen von Aufgaben um ein Vielfaches schneller.

Eine wesentliche Forderung von KI-Experten ist die nach verbesserter Offenlegung von Trainings- und Verifikationsdaten , mit denen KI-Systeme lernen bzw. deren Lernverhalten überprüft wird. Bei den Trainingsdaten müsse sichergestellt werden, dass keine verzerrten Daten zu falschen Entscheidungen führen. Gefordert wird auch Transparenz bei den Entscheidungen . Diese müssten genau nachvollzogen werden. Nur so könne man herausfinden, wo eine falsche Entscheidung aufgrund falscher Daten oder aufgrund einer falschen Gewichtung im neuronalen Netz getroffen wurde. Generell müsse laut Experten ebenfalls reguliert werden, dass die jeweilige Wissensbasis, auf deren Grundlage ein KI-System Lösungen entwickelt, also Entscheidungen trifft, geprüfte Daten enthält . Hier dürfen nur verifizierte Daten gespeichert sein. Dies sei bislang häufig nicht der Fall.

Schullers Projekt ist die Stimmanalyse: Künstliche Intelligenz "hört" aus Stimmsequenzen viel mehr, als es das menschliche Ohr vermag. Und kann dann Aussagen treffen über Anzeichen für bestehende oder kommende Krankheiten wie Alzheimer oder Autismus. In letzter Konsequenz könnte eine solche Entwicklung dazu führen, dass in Weltregionen mit wenig ärztlicher Versorgung Patienten einen Server anrufen. Und der die Diagnose stellt – nach Stimmanalyse. Doch vorher dürften viele ethische Fragen zu klären sein.

Schullers Stimmanalyse könnte auch in Bewerbungsgesprächen so etwas wie eine dritte Dimension sein. Denn sie ermöglicht herauszuhören, ob der Bewerber wirklich so selbstsicher ist wie er vorgibt. Seine Stimme lässt auch Rückschlüsse auf die Herzfrequenz zu.

Entwicklung von KI bereitet auch große Sorgen

So nimmt KI Einfluss auf ganz alltägliches Geschehen und hält schleichend Einzug in unser aller Leben. Das ist vielen unheimlich. US-Vizepräsidentin Kamala Harris gibt auf der KI-Konferenz Beispiele für individuelle existenzielle Bedrohungen

Konferenz will Leitplanken für Tech-Konzerne

Eine der größten Gefahren: Abhängigkeit von KI

Premierminister Rishi Sunak will sich an die Spitze all derer setzen, die mehr Sicherheit anmahnen. Und am besten die ganze Welt auf mehr Transparenz einschwören. Auch Austausch über "Best Practice" soll das bringen. Sunaks Gipfel will die positiven Möglichkeiten von KI betonen und sich der Angst vor dem Thema rational nähern.