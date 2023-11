Mit KI gegen Darmkrebs: Technik hilft bei Früherkennung

Ein zusätzliches Hilfsmittel zum Aufspüren von Polypen ist das G-EYE-System. Hierbei handelt es sich um einen Ballon, der am Endoskop befestigt wird. Im aufgeblasenen Zustand strafft der Ballon die Falten in der Darmwand. Er "bügelt" sie quasi glatt. Auf diese Weise werden Polypen, die sich hinter, zwischen oder unter den Darmfalten verbergen, sichtbar. In der Regel wird das G-EYE-System in Kombination mit der Künstlichen Intelligenz bei der Koloskopie im Rahmen einer Studie eingesetzt. Erste Ergebnisse der Studie belegen, dass sich das Aufspüren von Darmpolypen mit jedem technischen Hilfsmittel deutlich erhöht.