Lebenslauf Rishi Sunak

12. Mai 1980: Rishi Sunak wird in Southampton als Sohn indischstämmiger Einwanderer geboren.

2001: Sunak erwirbt im Studiengang (Philosophie, Politik und Ökonomie) am Lincoln College der Uni Oxford den Bachelorgrad mit Bestnote.

2005 geht er als Fulbright-Stipendiat in die USA, um an der Stanford University ein Management-Studium zu absolvieren (MBA-Abschluss 2006).

2001 bis 2015: Karriere in der Finanzbranche u.a. als Analyst bei Goldman Sachs und als Hedge-Fond-Manager in verschiedenen Firmen

2015 erstes Mandat als Unterhausabgeordneter

2020 Mit 39 Jahren ins Amt des Schatzkanzlers berufen.

2022 Nach dem Rücktritt von Premier Johnson kandidierte Sunak gegen Liz Truss um die Nachfolge und unterlag Truss.

2022 Nach Truss' Rücktritt übernimmt Sunak das Amt des britischen Premierministers.