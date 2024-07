Update am Morgen: Zwischen Machtverlust und Machtwechsel

Update am Morgen

Guten Morgen,

gerade ist die Europawahl vorbei, da blickt Europa schon wieder auf richtungsweisende Entscheidungen. Frankreich befindet sich zwischen erstem und zweitem Wahlgang und vor einem dramatischen Machtverlust des regierenden Präsidenten Emmanuel Macron , der sich gründlich verzockt zu haben scheint mit der für Freund und Feind überraschenden Ansetzung von Neuwahlen des Parlaments.

Womit Macron möglicherweise einem Machtwechsel den Boden bereitet hat, bei dem Marine Le Pen in drei Jahren zur Präsidentin gewählt wird. Die Neuwahl in Frankreich sei der größte Fehler seit dem Brexit - kommentieren europäische Tageszeitungen.

Womit wir bei der anderen Wahl wären, die Europa diese Woche bewegt: In Großbritannien dürfte die Regierungszeit der Konservativen morgen nach 14 Jahren zu Ende sein. Alle Umfragen sagen Premierminister Rishi Sunak eine krachende Niederlage voraus. Sein Herausforderer Keir Starmer von der Labour-Partei dagegen profitiert von der allgemeinen Politikverdrossenheit auf der Insel.

Die Briten finden sich - fast fünf Jahre nach dem EU-Austritt - in einem erschöpften Land wieder. Die politischen Kämpfe und die vor Jahrzehnten begonnene Sparpolitik haben Spuren hinterlassen. Große neue Handelsabkommen fehlen noch immer, die Wirtschaft schwächelt. Das Gesundheitssystem ist heruntergekommen, die Infrastruktur nicht fit für das 21. Jahrhundert. "Alles knarrt und ächzt. Aber im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass die Leute denken, ok, Labour hat einen Plan. Sie sind einfach nur wütend", meint die Journalistin Anne Mc Elvoy in der auslandsjournal Doku unserer London-Korrespondenten Hilke Petersen und Wolf-Christian Ulrich. Sie berichten über den Frust vieler Briten über die Politik, die ihre Probleme offenbar nicht lösen kann.

Auch wenn es in Großbritannien nicht zu einem Rechtsruck wie in Frankreich kommen wird - die Enttäuschung über die bisher regierenden Parteien eint die beiden Länder. Zwei "Abwahl-Wahlen" halten Europa in Atem und sind natürlich auch Thema heute im auslandsjournal um 22:15 Uhr.

Kommen Sie gut und hoffentlich ohne Frust durch den Tag!

Antje Pieper, Leiterin der Politikredaktion

In eigener Sache

Was heute noch wichtig ist

Erster Gleichwertigkeitsbericht: Die Bundesregierung will ihren ersten Gleichwertigkeitsbericht beschließen. Der vom Wirtschafts- und Innenministerium erarbeitete Bericht soll erstmals aufzeigen, wie der aktuelle Stand bei der Herstellung gleicher Lebensverhältnisse ist.

Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit: In Astana treffen unter Anderem In Astana treffen unter Anderem Wladimir Putin und Xi Jinping auf Staats- und Regierungschefs aus Kasachstan, Indien, dem Iran, Kirgisien, Pakistan und weiteren acht Ländern, wobei auch mit Spannung das Kommen von Recep Tayyip Erdogan erwartet wird.

Start der Eurobike: In Frankfurt beginnt die Fahrradmesse "Eurobike". Die Fahrradbranche ist eher schwach ins Jahr gestartet: In den ersten vier Monaten des Jahres ging der Absatz bis Ende April mit 1,45 Millionen Rädern um rund 10 Prozent zurück, so der Industrieverband.

Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland: Das ifo-Institut in Dresden stellt ihre Sommer-Konjunkturprognose für Ostdeutschland und Sachsen vor. Geht es voran?

Highlights der Heim-EM

Tief durchatmen, liebe Fußballfans. Heute heißt es leider spielfrei, denn: Die Achtelfinale sind rum, mit dem ersten Viertelfinale, in dem unsere DFB-Elf auf Spanien trifft , geht's erst am Freitag weiter.

Wer aber so gar nicht auf das Spiel um das runde Leder verzichten mag, schaut sich vielleicht noch einmal die Highlights der gestrigen Spiele an?

Bereits in der ersten Minute kassiert Österreich gegen die Türkei das erste Tor. Zwar haben die Österreicher mehr Chancen, doch der türkische Keeper rettet sein Team ins Viertelfinale:

Die Niederlande haben sich gegen kämpferische Rumänen durchgesetzt und stehen im Viertelfinale. Der Auftritt von Cody Gakpo und der Doppelpack von Donyell Malen waren entscheidend:

Oder wie wär's mit einer kleinen Rückblende aller Eigentore dieser Fußball-EM? Wie viele das waren, zeigt unser Überblick:

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Warum Russlands Bomben eigene Städte treffen: Mehrfach bombardierte Russland offenbar aus Versehen eigene Städte in Grenznähe. Das hat auch mit dem massiven Einsatz neuartiger Gleitbomben zu tun. Doch die Waffen werden besser.

Gesagt

Heute vor exakt zehn Jahren wurde das Recht auf einen einheitlichen Mindestlohn in Deutschland beschlossen. Als Entscheidung mit historischer Tragweite haben diese Entscheidung damals Redner aller Fraktionen gewürdigt. Der erste Mindestlohn betrug 8,50 Euro.

Zehn Jahre streiten wir uns nun über das Für und Wider eines Mindestlohns und jetzt kommt er, und das ist ein Meilenstein in der Arbeits- und Sozialpolitik der Bundesrepublik. Andrea Nahles, damalige Bundesarbeitsministerin

Weitere Schlagzeilen

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch bleibt es im Nordosten meist trocken mit sonnigen Momenten. Im Süden regnet es bereits aus der Nacht heraus und auch von Westen breiten sich recht rasch dichte Wolken mit Regen aus. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad.

