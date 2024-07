EM: Türkischer Nationalspieler Demiral zeigt "Wolfsgruß"

Der 26-Jährige formte nach seinem zweiten Treffer am Dienstagabend im EM-Achtelfinale gegen Österreich (2:1) mit beiden Händen den sogenannten "Wolfsgruß", ein Handzeichen und Symbol der "Grauen Wölfe".

Als "Graue Wölfe" werden die Anhänger der rechtsextremistischen "Ülkücü-Bewegung" bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. In der Türkei ist die ultranationalistische MHP ihre politische Vertretung und Bündnispartnerin der islamisch-konservativen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan

Demiral traf in Leipzig bereits nach 57 Sekunden zum schnellsten Tor in der K.-o.-Runde einer EM sowie in der 59. Minute.