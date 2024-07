Fußball-EM: Türkei stoppt Geheimfavorit Österreich

Die Türkei komplettiert bei der Fußball-EM das Viertelfinale und trifft dort am Samstag auf die Niederlande Gegen die in der Vorrunde so starken Österreicher setzte sich das Team überraschend mit 2:1 (1:0) durch.

Große Euphorie um Österreichs Team

Nach dem Sieg in Gruppe D vor Frankreich und den Niederlanden gingen die Österreicher als Favorit in die Partie in Leipzig. Im März hatte das Team ein Testspiel gegen die Türken mit 6:1 für sich entschieden. Zudem musste der türkische Coach Vincenzo Montella mit dem gesperrten Hakan Calhanoglu einen seiner wichtigsten Spieler ersetzen.

Zweitschnellstes Tor der EM-Geschichte

Nach diesem wilden Beginn beruhigte sich die Partie deutlich, zumindest was Situationen in den Strafräumen anging. In der 25. Minute kam die Türkei noch zu einer guten Kopfballchance wieder durch Demiral. Beim Stand von 1:0 für den Außenseiter ging es später in die Kabinen.