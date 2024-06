Die schottischen Fans feierten auch am Freitagvormittag ausgelassen in München - am Abend will die Mannschaft um Andy Robertson den Partycrasher für die deutsche Mannschaft geben. "Niemand erwartet etwas von uns, wir erwarten aber viel von uns", sagte der Kapitän vor dem Eröffnungsspiel (21 Uhr/ZDF).

Die Schotten wollen erstmals bei einem großen Turnier die K.o.-Phase erreichen und damit "zu Legenden werden", so Robertson. Seine Mannschaft sieht er im psychologischen Vorteil: "Wir müssen die Deutschen frustrieren. Es lastet viel Druck auf Deutschland."