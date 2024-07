Haushalt-Debatte bei Lanz: Kühnert warnt vor Einschnitten

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 2. Juli 2024 in voller Länge.

Es war ein Urteil, das mit einem Schlag ein Loch von 60 Milliarden Euro in den Haushalt von Finanzminister Lindner riss: Im November 2023 entschied das Bundesverfassungsgericht , dass Gelder, die zur Bewältigung der Corona-Krise gedacht waren, nicht in den Klima- und Transformationsfonds fließen dürfen.

Ein Kompromiss für einen Nachtragshaushalt kam in der Ampel-Koalition nur mit größer Mühe zustande - und mündete nicht zuletzt in massive Bauernproteste

Haushalt: Déjà-vu für die Ampel?

Wiederholt sich das für die Bundesregierung nun? Denn auch für 2025 klafft eine Finanzlücke im Haushalt - in Höhe von etwa 25 Mrd. Euro. Wie diese zu schließen ist, davon haben die Parteien unterschiedliche Vorstellungen

Doch Zeitdruck entstünde nicht dadurch, "dass wir morgen den fertigen Haushalt brauchen", so Kühnert - sondern durch die Arbeitsweise des Parlaments:

"Im Bundestag soll der abschließend Ende November beschlossen werden. Aber es ist eben das parlamentarische Geschäft, dass vor der Sommerpause man üblicherweise von der Regierung einen Haushaltsentwurf hingelegt bekommt - und diese Woche, in der wir uns jetzt befinden, ist die letzte vor der parlamentarischen Sommerpause."

Wie groß die Haushaltslücke genau sei, will Finanzminister Lindner nicht beziffern. Die Zahlen hätten einen "spekulativen Charakter", weil dort "oft Wünsche enthalten" seien.

Kühnert: Haushalt muss zwei Aufgaben erfüllen

Für seine Partei stellte Kühnert klar: Auch 2025 und in den Folgejahren halte man "ein ordentlich hohes Maß an Investitionen für erforderlich" - und er begründete das mit einem Investitionsstau hierzulande: "Jeder, der am öffentlichen Leben teilnimmt, kann seine eigenen Beispiele dazu beitragen, wo das der Fall ist."