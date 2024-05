Haushaltsstreit: Lindner will keine "öffentliche Drohungen"

Am 3. Juli will die Ampel-Regierung ihren Haushaltsentwurf im Kabinett beschließen. Doch noch immer ist keine Einigung in Sicht. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte den Ressorts bezüglich des Etats 2025 bereits klare Ansagen gemacht. In der ZDF-Sendung "Berlin direkt" sagt er am Sonntag: