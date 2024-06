ZDF-Politbarometer: Zweifel an Einigung auf Haushalt

In der Politbarometer-Projektion gibt es im Vergleich zu vor zwei Wochen wenig Veränderungen: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 14 Prozent (unverändert), die CDU CSU auf 31 Prozent (plus 1) und die Grünen kämen auf 13 Prozent (minus 1). Die FDP würde vier Prozent (minus 1), die AfD 17 Prozent (plus 1), die Linke drei Prozent, das BSW sieben Prozent (unverändert) und die anderen Parteien zusammen elf Prozent erreichen, darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde. Bei einem solchen Ergebnis würde es reichen für eine Koalition aus Union und SPD oder für eine Koalition aus Union und Grünen.