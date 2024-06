Ampel-Krise: "Stimmung in der Koalition höchst angespannt"

Es klingt ein wenig nach Endspiel. Eindringlich warnt Annalena Baerbock Grüne ) vor einem Auseinanderbrechen der Ampel-Koalition . "Den größten Gefallen, den wir den Feinden der liberalen Demokratie im In- und Ausland tun könnten, wäre, dass noch eine europäische Demokratie vorzeitig in Neuwahlen geht", sagt sie.

Unser verdammter Job als Regierung ist es, auch in schwierigen Zeiten Probleme miteinander zu lösen.

Dieser verdammte Job. Eine Einigung muss her im Haushalts-Streit. Bis Anfang Juli müssen sich SPD Grüne und FDP einigen. Und es sieht nicht gut aus. Alleine, dass Baerbock im Interview mit der Süddeutschen Zeitung den Begriff Neuwahlen fallen lässt, ist eine Ansage. Eine Drohung gar?

Ampel ist "vom Wähler angezählt"

"Die Stimmung in der Koalition ist höchst angespannt", sagt Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele ZDFheute. Grund dafür sei auch die Klatsche, die SPD und Grüne bei der Europawahl kassiert hätten:

Andrea Römmele, Hertie School of Governance

Dennoch glaubt Römmele nicht an einen Bruch der Koalition. "Baerbock selbst und die Grünen können kein Interesse an Neuwahlen haben", sagt die Politikwissenschaftlerin. Baerbock habe erkennen lassen, dass sie Interesse an einer erneuten Kanzlerkandidatur habe.