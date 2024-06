Europawahl: Den Grünen laufen vor allem die Jungen davon

Nicht nur am Sonntagabend, auch am Montag noch sind sie fassungslos, suchen nach den Gründen, wagen noch nicht über wirkliche Konsequenzen nachzudenken. Man werde viele Steine umdrehen müssen, kein weiter so, das ist die Botschaft der Parteivorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang . Man will sich Zeit lassen.