Europawahl 2024: Schwache Ampel - Grüne Hauptverlierer

In Deutschland heißt der Sieger der Europawahl wie immer seit 1979 CDU Die Grünen haben nach ihrem Rekordergebnis von 2019 heftige Verluste. Die SPD bleibt schwach und die AfD legt zu. Neben Linken FDP und BSW erzielen bei einer Wahl ganz ohne Sperrklausel auch mehrere kleinere Parteien Mandate.

Wahlmotive: Viel Europa, aber Bund bleibt Faktor

Gestützt auf viel Zuspruch aus der älteren Generation, basiert der Unionswahlsieg nur bedingt auf eigener Stärke. Zwar punktet die CDU/CSU mit Parteiansehen und Sachkompetenz, trifft in der politischen Mitte aber auch auf schwache Ampel-Parteien . AfD und partiell das BSW profitieren - neben viel Regierungskritik und wenig Alternativvertrauen in die CDU/CSU - von aktuellen Ereignissen und anti-europäischen Stimmungen.

EU-Bedeutung: Wirtschaft, Sicherheit, globales Standing

Überlagert von vielen, vor allem auch transnational wichtigen Themen wie Sicherheitspolitik, Migration, Klimawandel oder (Rechts-)Populismus war bei der Wahl für 46 Prozent der Befragten die Politik in Europa ausschlaggebend, für 49 Prozent aber die Bundespolitik.

Nach 69 bzw. 55 Prozent 2014 bzw. 2019 sind zwar noch immer 55 Prozent eher unzufrieden damit, wie in Europa Politik gemacht wird. Dennoch hat die EU für 85 Prozent der Befragten hohe Bedeutung "für die deutsche Wirtschaft", für 81 Prozent "für Verteidigung und Sicherheit" sowie für 85 Prozent, "um uns gegenüber den USA Russland oder China behaupten zu können".

Kompetenzen: SPD und Scholz mit Defiziten

Bei den für die Bürger wichtigsten Themen "Verteidigung/ Sicherheit" und "Flüchtlinge/Asyl" wird der CDU/CSU mehr zugetraut als der SPD, die auch im Politikfeld "Europa" das Nachsehen hat. Nur 29 Prozent meinen, dass es Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gut gelingt, deutsche Interessen in der EU durchzusetzen (nicht gut: 69 Prozent).

Bei "Klimaschutz" führen die Grünen weit weniger souverän als 2019; beim Thema "Flüchtlinge/Asyl", das zuletzt an Bedeutung zugelegt hat, bekommt die AfD viel Zuspruch. 65 Prozent fordern eine schärfere EU-Migrationspolitik, darunter mit 88 bzw. 86 Prozent besonders viele AfD- bzw. BSW-Wählerinnen und -Wähler.

Bund: Schlechte Regierung und schwache Alternative

Parteien: Imageeinbruch der Grünen

Beim Parteiansehen liegt die CDU/CSU (+5/-5-Skala: 0,8; 2019: 1,2) klar vor der SPD (0,0; 2019: 0,8). Die Grünen, vor fünf Jahren mit der CDU/CSU noch auf Augenhöhe, brechen massiv ein (minus 0,8; 2019: 1,2). Die Linke (minus 1,7 2019: minus 0,4), FDP (minus 0,6; 2019: 0,2) und BSW (minus 1,1) werden mehr oder weniger negativ bewertet, das AfD-Image (minus 2,8; 2019: minus 3,1) bleibt extrem schlecht. 74 Prozent sehen in der AfD zudem eine Gefahr für die Demokratie.

(Rechts-)Populismus: Problem für EU-Zukunft

Konträr zur Gesamtheit fordern sowohl AfD- als auch BSW-Wählerinnen und -Wähler für die Nationalstaaten in der EU mehr Autonomie und sind für ein Rückfahren des westlichen Ukraine-Supports. Nur jeweils 19 Prozent im AfD- und BSW-Lager, aber 65 Prozent aller Befragten glauben, dass Russland der EU mit einer Unterstützung europäischer (Rechts-)Populisten schaden will.

Jung- und Erstwähler: Kein klarer Favorit

Die Grünen brechen bei allen unter 30-Jährigen massiv ein; bei den 16- bis 24-jährigen Jung- und Erstwählern kommen die Grünen nur auf elf Prozent. CDU/CSU und AfD liegen in der Gruppe U-25 gleichauf (jeweils 17 Prozent); die SPD erreicht bei den 16- bis 24-Jährigen nur neun Prozent, Volt kommt hier ebenfalls auf neun Prozent.

Europawahl: Keine kleine Bundestagswahl

Als Gradmesser für den Bund taugt die Europawahl nur bedingt: Auch wenn die Kritik an der Ampel-Regierung klar zum Ausdruck kommt, bleibt das Wahlverhalten bei den eigenen Regeln und Rahmenbedingungen dieser Wahl oft spezifisch, zumal im Europaparlament echte Regierungsoptionen fehlen. Dennoch unterstreichen viel Interesse und Beteiligung die Relevanz einer Gemeinschaft, die in einem krisengeplagten Umfeld von den meisten Menschen in Deutschland wertgeschätzt wird.