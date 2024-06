In den Niederlanden hat die Europawahl begonnen. Am Donnerstagmorgen öffnen im Königreich die Wahllokale. In Estland können die Bürger ihre Stimme bereits seit Montag über sechs Tage hinweg abgeben, doch machen die Niederländer als erstes EU-Land mit einem einzigen Wahltag den Auftakt.

In den Niederlanden könnte die rechtspopulistische Partei für die Freiheit (PVV) von Geert Wilders auf ihrem Überraschungserfolg bei der Parlamentswahl vor rund sechs Monaten aufbauen. Umfragen sehen Wilders' Partei bei der Europawahl als stärkste Kraft.