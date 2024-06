Europawahl 2024: CDU/CSU laut Prognose vor AfD, SPD und Grünen

Zur Europawahl 2024 melden sich ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und Christian Sievers aus dem Berliner Wahlstudio mit aktuellen Zahlen und Analysen. 09.06.2024

Das ist die Prognose zur Europawahl 2024

Die Wahlsieger: CDU/CSU und AfD

CDU/30 Prozent. Damit ist die Union klar stärkste Kraft. CSU kommen laut Prognose auf. Damit ist die Union klar stärkste Kraft.

16 Prozent trotzdem zweitstärkste Kraft hinter der Union. Der Wahlkampf der AfD wurde von Skandalen um ihre Spitzenkandidaten Maximilian Krah und Petr Bystron sowie den Ausschluss aus der Fraktion Identität und Demokratie im Europaparlament überschattet. Laut Prognose wird sie mittrotzdem zweitstärkste Kraft hinter der Union.

6 Prozent. Auch Volt schneidet laut Prognose deutlich besser als 2019 ab und kommt auf 3 Prozent. Als Wahlsieger darf sich auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) fühlen. Aus dem Stand kommt die Partei auf. Auch Volt schneidet laut Prognose deutlich besser als 2019 ab und kommt auf

Die Wahlverlierer: Grüne, SPD, Linke

14 Prozent. Das ist historisch schlecht - und ein Warnsignal für Bundeskanzler Die SPD kommt laut Prognose auf. Das ist historisch schlecht - und ein Warnsignal für Bundeskanzler Olaf Scholz , der sich demonstrativ mit Spitzenkandidatin Katarina Barley auf Wahlplakate hat heften lassen.

12,5 Prozent. Die Grünen sind nicht länger zweitstärkste Kraft. Die Prognose sieht sie nur noch bei

3 Prozent. Auch die Linke verliert nach Wagenknechts Abspaltung deutlich, kommt nur noch auf

5 Prozent. Das ist schlechter als 2019. Die FDP kommt mit der bekannten Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf. Das ist schlechter als 2019.

Welche Sitzverteilung ergibt sich daraus?

CDU/CSU: 29 Sitze

Grüne: 12 Sitze

SPD: 14 Sitze

AfD: 16 Sitze

Linke: 3 Sitze

FDP: 5 Sitze

BSW: 6 Sitze

Volt: 3 Sitze

Andere: 8 Sitze

Wie ging die vergangene Europawahl 2019 aus?

CDU/CSU: 28,9 Prozent / 29 Sitze

SPD: 15,8 Prozent / 16 Sitze

Grüne: 20,5 Prozent / 21 Sitze

Linke: 5,5 Prozent / 5 Sitze

AfD: 11,0 Prozent / 11 Sitze

FDP: 5,4 Prozent / 5 Sitze

Da es bei der Europawahl keine Fünf-Prozent-Hürde gibt, zogen 2019 auch die Freien Wähler (2,2 Prozent, 2 Sitze), die Piraten (0,7 Prozent, 1 Sitz), die Tierschutzpartei (1,4 Prozent, 1 Sitz), die Familien-Partei (0,7 Prozent, 1 Sitz), die ÖDP (1 Prozent, 1 Sitz), die Partei (2,4 Prozent, 2 Sitze) und Volt (0,7 Prozent, 1 Sitz) ins Europaparlament ein.

Die Wahlbeteiligung lag 2019 bei 61,4 Prozent, 37.807.746 Wahlberechtigte gaben ihre Stimme ab.

Wie wird der Wahlabend ablaufen?

Gegen 20 Uhr wird die Prognose für Frankreich erwartet. Zwischen 20 und 20:30 Uhr soll es auch eine erste EU-weite Prognose zur Sitzverteilung geben. Um 23 Uhr schließt das letzte Wahllokal in Italien. Danach werden die ersten vorläufigen Ergebnisse aus einigen EU-Staaten erwartet.

Das ZDF begleitet den Wahlabend mit zwei großen Wahlsendungen inklusive der Nachrichten des Tages (17:35 bis 19:30 Uhr sowie 21:45 Uhr bis 23:15 Uhr). Die Livestreams finden Sie auch zu Beginn dieses Artikels, den wir - wie auch unseren Liveblog - laufend aktualisieren.

Reaktionen und wichtige Entwicklungen: Die Europawahl im Liveblog

Worum geht es bei der Europawahl 2024?

Gewählt werden die 720 Abgeordneten des neuen Europäischen Parlaments. Es wirkt entscheidend an EU-Gesetzen mit, bestimmt den Haushalt der Europäischen Union mit und kontrolliert außerdem andere EU-Organe wie Kommission und Rat.

Aus Deutschland ziehen erneut 96 Abgeordnete in das Parlament ein. Mit ihrer Stimmabgabe haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die europäische Politik unmittelbar zu beeinflussen. Kein anderes EU-Organ wird direkt gewählt.

Welche Fragen sind aus deutscher Sicht spannend?

Gibt es einen Rechtsruck?

Umfragen zufolge dürften in etlichen der 27 EU-Staaten rechte Parteien stark abschneiden. In Österreich liegt die FPÖ laut Prognose vorne. Auch in Frankreich und Italien.

Wie wählen die Jungen?

Europaweit sind etwa 360 Millionen Menschen wahlberechtigt. In Deutschland dürfen im Gegensatz zur Bundestagswahl nicht nur Erwachsene, sondern alle ab ihrem 16. Geburtstag wählen. Das gibt es außer in Deutschland nur in Belgien, Österreich, Malta und Griechenland.

Wie schneiden die Parteien in Sachsen und Brandenburg ab?

In beiden Bundesländern finden heute auch Kommunalwahlen statt - wie auch in Baden-Württemberg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Sachsen-Anhalt. Brandenburg und Sachsen wählen im September ebenso wie in Thüringen einen neuen Landtag, weshalb insbesondere die Ergebnisse der Kommunalwahlen als Stimmungstest gelten.

Bleibt Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin?

Die 65-Jährige CDU-Politikerin hat das Amt seit 2019 inne - und würde es gerne behalten. Traditionell geht der Spitzenposten an die Parteienfamilie, die am besten abschneidet. Dabei könnte von der Leyens EVP auch auf Stimmen rechter Parteien wie der italienischen Rechtsaußen-Partei von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angewiesen sein. Grüne, Linke und Sozialdemokraten kritisierten von der Leyen deutlich.

Quelle: ANNA SZILAGYI/epa

