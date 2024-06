Europawahl 2024 : Strack-Zimmermann: "Eine Herausforderung"

09.06.2024 | 20:10 |

Für die FDP sei es eine Freude, in der Europawahl bei fünf Prozent zu stehen, so Marie-Agnes Strack-Zimmermann. In der FDP zu sein, sei eine Herausforderung, scherzt sie.