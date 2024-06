Europawahl: Wo Özdemir die Schwächen der Grünen sieht

Özdemir: Wahlergebnis nicht schönreden

Das Schlüsselwort ist Vertrauen. Die Grünen haben an Vertrauen eingebüßt.

Seine Partei dürfe das Wahlergebnis nicht schönreden. Anspruch der Grünen sei, in die Mitte der Gesellschaft "auszugreifen". Das schaffe man nur, wenn man die Sorgen der "normalen Menschen" in den Mittelpunkt rücke.

Auch, dass die Grünen bei jungen Wählern deutlich verloren haben, führte Özdemir zur Begründung des schlechten Wahlergebnisses an.

Der Ausgang der Europawahl wühlt die EU-Länder auf: Rechtsruck in Österreich oder Italien, vorgezogene Wahlen in Frankreich und gleichzeitig pro-europäische Zustimmung in Polen.

