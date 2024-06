Baerbock und Scholz streiten wegen Russland-Sanktionen

Es ist ein idyllischer Ort. Ein Urlaubshotel im finnsichen Porvoo, 50 Kilometer von Helsinki entfernt. Viel Grün, direkt an der Ostsee gelegen. Hier treffen sich zwei Tage lang die Außenminister der Ostsee-Anrainerstaaten. Auch die deutsche Außenministerin ist vor Ort.

Berlin ist weit weg. 1.100 Kilometer Luftlinie. Doch das, was Annalena Baerbock Grüne ) hier sagt, ist vor allem eine Botschaft Richtung Berlin, für das Kanzleramt.

Deswegen arbeiten wir im Auswärtigen Amt mit Hochdruck daran, dass wir jetzt in den unterschiedlichen Teilen des Sanktionspaketes und auch im Blick auf Belarus zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen.

Am zweiten Tag des G-7-Treffens in Italien soll es um Probleme der Migration gehen. Doch der Krieg der Ukraine bleibt das beherrschende Thema.

Baerbock soll Imageschaden befürchten

Denn eigentlich will die EU neue Sanktionen gegen Russland verabschieden. Doch aufgrund deutscher Bedenken und Änderungswünsche ist es bisher nicht dazu gekommen.

Kritik an alter Russlandpolitik

Vor den neuen Gesprächen heute in Brüssel heißt es aus dem Auswärtigen Amt, man habe in den vergangenen zwei Jahren intensiv daran gearbeitet, bei den europäischen Partnern verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen.

Verlorenes Vertrauen aufgrund der alten Russlandpolitik, der Russlandfreundlichkeit vor allem von SPD -Politikern. Dieses Vertrauen drohe nun wieder zerstört zu werden. So die Befürchtung der deutschen Außenministerin. Die Außenminister aus Finnland und Estland hat sie dabei auf ihrer Seite. Auch sie sind beim Treffen des Ostseerats dabei, Russland nicht.

Bedrohung durch Russland

Beim Ostseerat geht es um die Bedrohung durch Russland. Auf engstem Raum durchziehen Datenkabel, Schifffahrtswege und Windkraftanlagen den Ostseeraum. Kaum geschützt vor hybriden Bedrohungen, durch GPS-Störungen über Sabotage an Unterwasserkabeln bis zu Desinformationskampagnen in sozialen Medien und diese sind an der Tagesordnung.