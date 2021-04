Zur Person: Boris Johnson

19. Juni 1964: Boris Johnson wird in New York City geboren;

Boris Johnson besucht u. a. die European School in Brüssel und

1977-1982 das Eliteinternat Eton College in England;

1983-1987 Studium Klassische Philologie (Latein, Griechisch) am Balliol College der Universität Oxford;

1987 bekommt er eine Stelle beim "Daily Telegraph“, später berichtet er als Korrespondent aus Brüssel;

1999 bis 2005 Herausgeber des konservativen Nachrichtenmagazins "The Spectator";

2008-2016 Bürgermeister von London;

2016-2018 Britischer Außenminister;

seit Juni 2019 Britischer Premierminister