Boris Johnson muss Handeln in Corona-Pandemie rechtfertigen

Wieso zögerte er mit dem ersten Lockdown? Hat er wichtige Sitzungen verpasst, weil er lieber an einer Shakespeare-Biografie schrieb? Wie kam es zur "Partygate"-Affäre um illegale Feiern in der Downing Street? Und hat Johnson überhaupt kapiert, was ihm seine Wissenschaftler damals erklärten? Angeblich fragte er einmal ernsthaft, ob man das Coronavirus nicht stoppen könne, indem man sich mit einem speziellen Fön in die Nase blase.