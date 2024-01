Brexit durch Populismus: Großbritannien nach dem EU-Austritt

Mit Lügen, Feindbildern und radikalen Ideen haben die Populisten die Briten vom Brexit überzeugt. Vier Jahre später ist die Bilanz in Großbritannien düster und das Volk gespalten. 30.01.2024 | 12:33 min

Für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union stimmten die Britinnen und Briten am 23. Juni 2016 mit rund 52 Prozent der Stimmen. Zuvor hatten populistische Kräfte erfolgreich Wahlkampf gegen den Verbleib in der EU geführt. Nachdem der damalige Premierminister David Cameron das Referendum versprochen hatte, nutzten Rechtspopulist*innen die Gelegenheit, um Wut und Polarisierung zu verbreiten.

Einen Feind erfinden

Ende Januar 2020 hat Großbritannien endgültig die EU verlassen. Heute bereuen die Briten das mehrheitlich. Allen voran die Wirtschaft. Denn statt wie versprochen weniger Bürokratie gibt es jetzt viel mehr. 31.01.2024 | 2:30 min

Im Sommer 2016, kurz vor dem Referendum, machte Nigel Farage Kampagne auf der Themse. Er forderte, dass Großbritannien die Kontrolle über seine Gewässer zurückholen müsse. Er appellierte an das britische Nationalgefühl. Es galt das kulinarische Nationalheiligtum, Fish & Chips, vor der EU zu schützen - so das Bild, das er damals zeichnete.

Was Farage den Wähler*innen aber vorenthielt: Schon seit den 70er Jahren hatten britische Regierungen erlaubt, dass etwa die Hälfte der Fangquoten an ausländische Flotten verkauft wurden. Der Abstieg der britischen Fischindustrie hatte also schon lange begonnen, bevor europäische Regeln in Großbritannien galten.