Selbst in Europa sucht der britische Premierminister nach Verbündeten, um die Flüchtenden schon auf der französischen Seite des Kanals aufzuhalten. Präsident Macron soll helfen, denn Sunak ist unter Druck, seinen Ruanda-Plan in die Tat umzusetzen: Die Boote stoppen - das hat er als eins der wichtigsten Ziele seiner Regierung ausgerufen. Zusammen mit den Franzosen beschließen die Briten im März 2023, dass ein Arrest-Zentrum in Nord-Frankreich entstehen soll. Und weitere 500 Beamte an den französischen Küsten patrouillieren werden, um hier mehr Flüchtlinge daran zu hindern, Boote nach England zu besteigen. Auch das wird teuer für Großbritannien: Umgerechnet 667 Millionen Euro zahlt die Regierung an Frankreich.