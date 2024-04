Starker Widerstand bei Tories: Sunak plant Zigaretten-Verbot

Der Verkauf von "vaping fluid" an unter 18-jährige ist in Großbritannien illegal, Teenager kaufen es trotzdem im Internet.

Scharfe Kritik von Truss und Johnson

Doch Sunak droht heftiger Widerstand aus den eigenen Reihen. So kritisierte seine direkte Vorgängerin Liz Truss das Vorhaben als Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht erwachsener Menschen. Ex-Premierminister Boris Johnson , der nicht mehr Mitglied des Unterhauses ist, kritisiert das Gesetz ebenfalls scharf:

Starker Widerstand bei Konservativen erwartet

Rauchfrei bis 2030? Das will England schaffen, doch Experten sehen das Ziel in Gefahr. Entsprechend laut werden radikale Forderungen - und einige Kommunen preschen schon vor.

Immer mehr Jugendliche rauchen Einweg-E-Zigaretten

In einem separaten Gesetz sollen Einweg-E-Zigaretten grundsätzlich verboten werden. Die Zahl der 11- bis 17-Jährigen, die sogenannte Vapes probiert haben, hat sich in den vergangenen drei Jahren auf 20,5 Prozent verdreifacht. In Großbritannien sterben etwa 80.000 Menschen jährlich an den Folgen des Rauchens.