Rauchprävention an Schulen: Gegen Vapes, E-Zigarette und Co.

Experten beobachten, dass immer mehr Minderjährige zu Zigaretten, Vapes oder E-Zigaretten greifen. Ein Team der Berliner Charité klärt in Schulen über die Gefahren und Folgen des Rauchens auf. 23.01.2024 | 3:23 min

"Würdet Ihr in diesen Apfel beißen?", fragt Valentin Vecera in den Klassenraum. Auf die digitale Tafel hat er das Bild einer perfekt aussehenden Frucht projiziert - Marke "Zum Reinbeißen". Einen Klick weiter zeigt er das Innere des Apfels: alles verschimmelt und verfault.

Schon Zehnjährige berichten von Raucherfahrungen

Valentin Vecera und seine Kollegin Julia Stahl sind zwei Schulstunden lang zu Besuch an der Anne Frank Schule in Berlin . Ihr Projekt "nachvorn" soll Kinder über die Gefahren und Folgen des Rauchens aufklären und ihnen beibringen, Nein zu sagen, wenn im Freundeskreis die ersten Glimmstängel oder E-Zigaretten kreisen.

Das neue Programm richtet sich an Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren. In einigen ihrer Workshops hätten die Kinder schon in diesem Alter von Raucherfahrungen berichtet: "Auch, wenn man das erstmal nicht so denkt. Aber das ist tatsächlich schon das Alter, wo die damit anfangen", sagt Julia Stahl.