Mit der Smartwatch die Gesundheit vom Herz überwachen

Wearables gibt es zum Beispiel auch in Form von Brustgurten, Ringen oder Pflastern. Kardiologen setzen bereits so genannte Rhythmuspflaster ein, die ein EKG aufzeichnen und Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern erkennen können, ähnlich wie eine Smartwatch.Wissenschaftler der amerikanischen Stanford-Universität entwickeln derzeit ein smartes Pflaster für Menschen mit chronischen Wunden . Mini-Sensoren darin überwachen den Zustand der Wunde und leiten diese Information an eine Smartwatch weiter. Kommt es zu einer Infektion, wird in dem Pflaster eine elektrische Stimulation gestartet. Diese soll den Infektionsprozess unterdrücken und helfen, das Gewebe wieder zu verschließen.