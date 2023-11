Gefahr beim Fußball: Wenn das Herz plötzlich still steht

Sie hängen in U-Bahn-Stationen, an Sportplätzen und in öffentlichen Gebäuden: Defibrillatoren. Genauer automatisierte externe Defibrillatoren, kurz AED.



Während die erste helfende Person die Herzdruckmassage durchführt, kann der AED von einer zweiten Person geholt und aktiviert werden. Ein Sprachcomputer gibt Anweisungen zur Handhabung, so können auch Laien einen AED zum Einsatz bringen. Dieser kann durch einen Elektroschock den normalen Herzschlag wieder herstellen.



In winziger Form werden Defibrillatoren auch implantiert. Sie erkennen lebensbedrohliche Rhythmusstörungen und können diese im Notfall durch gezielte Stromstöße beenden.