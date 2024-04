Finnland - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Finnland ist eine parlamentarische Demokratie, seit 1995 Mitglied der EU und seit 2023 Mitglied der Nato . Neuer Präsident ist seit 2024 der frühere Regierungschef Alexander Stubb mit Sitz in der Hauptstadt Helsinki. Schwedisch ist nach Finnisch die zweite Amtssprache. Finnlands subarktische Wildnis Lappland grenzt an Schweden , Norwegen und Russland . Zum siebten Mal in Folge ist Finnland laut Weltglücksbericht das Land mit der glücklichsten Bevölkerung. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Finnland im Überblick.