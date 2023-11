Wie Nordeuropa auf Putins Krieg reagiert

Im hellen Kleid und mit einem Strauß Rosen in der Hand steht Valerie Svanström bis zu den Knien in einem See auf den Åland-Inseln. Die 18-Jährige hat gerade Abitur gemacht und ihre Mutter schießt Fotos, die ein Leben lang an diesen Tag erinnern sollen. Doch ihr Start ins Erwachsenenleben wird überschattet wird von Putins Krieg in der Ukraine