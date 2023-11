"Northern Coasts": Ostsee-Manöver westlicher Streitkräfte

Bei dem Großmanöver "Northern Coast" üben Streitkräfte der Nato-Partner die Verteidigung im Falle eines russischen Angriffs. Beteiligt sind mehr als 3000 Soldaten aus 14 Ländern. 18.09.2023 | 1:41 min

Flottillenadmiral Stephan Haisch steht an der Reling des Landungsschiffs USS Mesa Verde und schaut auf die Ostsee. Ein Teil der 30 Schiffe und Boote, die am Manöver "Northern Coasts" teilnehmen, zieht an ihm vorüber auf der glitzernden See vor Riga. Wir sind an der Ostflanke, die es zu verteidigen gilt, so Haisch: