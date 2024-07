Urlaubstrend "Coolcation": Polarkreis statt Kreislauf

Der Klimawandel macht Reiseziele im nördlichen Europa immer attraktiver. Viele Italiener fliehen in den Sommermonaten in den Norden.

Hunderttausende Urlauber machen sich in diesen Wochen auf den Weg an die Strände Südeuropas - zeitgleich wächst eine Gegenbewegung: Angesichts des Klimawandels verbringen immer mehr ihre Ferien in Nordeuropa, auf der Suche nach Abkühlung.

Eine davon ist Cati Padílla: Sie lebt auf Teneriffa, urlaubt aber mit ihren Freundinnen in Norwegen und ist in Richtung der norwegischen Fjorde unterwegs.

Nicht nur kühler - auch weniger überlaufen

Laut einer Umfrage des Tourismusverbands Visit Sweden in Deutschland planen etwa ein Drittel der Befragten eine Änderung der Reisegewohnheiten wegen zunehmender Hitze in Südeuropa. Viele wollen auf kühlere Jahreszeiten ausweichen, doch nicht wenige richten ihren Blick auf neue Reiseziele.

"Bei Coolcation geht es nicht nur um das Wetter", sagt Susanne Andersson von Visit Sweden. "Es geht darum, an Orte zu reisen, die nicht nur kühler, sondern auch weniger überlaufen sind." Statt an überlaufenen Mittelmeerstränden zu braten oder sich in der Schlange vor der Akropolis Luft zuzufächeln, baden nicht wenige Urlauber lieber in einem Fjord oder atmen frische Bergluft.