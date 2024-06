Folgen des Klimawandels: Hitzewellen in Europa

In Griechenland hat eine Hitzewelle bis zu 45 Grad laut Meteorologen historische Ausmaße angenommen. Auf den Inseln wurden bereits mehrere Todesfälle von Touristen verzeichnet, die mit der Hitze in Zusammenhang stehen könnten.

Immer wieder kommt es zu Sanitätseinsätzen wegen der Hitze. Das Leben steht still. Beamte sind angehalten von zu Hause zu arbeiten. Öffentliche Gebäude haben verlängerte Öffnungszeiten, um als Kühloasen zu fungieren. Es sind vor allem Touristen , die auch in der Mittagshitze auf den Beinen sind.

Experte: Kardiologe Thomas Giannoulis

Viele würden die Anstrengungen unterschätzen, die mit einer Wanderung in der prallen Sonne verbunden sind und ihre Kräfte nicht richtig einschätzen, so der Athener Kardiologe Thomas Giannoulis: "Die Temperatur kann bei 37 Grad im Schatten in der Sonne gerne auf bis zu 60 Grad steigen." Dadurch sei die Gefahr groß, zu dehydrieren und einen Hitzschlag zu erleiden . "Und diese Gefahr steigt, je älter ein Mensch ist."

Hitzetod oft unsichtbar

Stirbt eine Person an Hitze, geschieht das meistens zu Hause. Unbemerkt und in schlecht isolierter oder wenig klimatisierter Umgebung. Klimatologin und Physikerin Friederike Otto geht so weit und bezeichnet in der Schweizer Zeitung NZZ, Hitzewellen "als stille Killer".