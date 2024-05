Mexiko: Dutzende Todesfälle wegen extremer Hitze

Wegen der extremen Hitze in Mexiko sind innerhalb von zwei Monaten 48 Menschen ums Leben gekommen. Fast die Hälfte der Todesopfer wurde allein in der vergangenen Woche registriert, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte.

Temperaturen liegen bei mehr als 40 Grad

Derzeit liegen die Temperaturen in weiten Teilen des lateinamerikanischen Landes bei mehr als 40 Grad. Am Donnerstag wurden in der nördlichen Stadt Monclova im Bundesstaat Coahuila sogar 46 Grad gemessen. Außerdem hat es in weiten Teilen des Landes weniger geregnet als sonst zu dieser Jahreszeit.