Klimawandel: Darum erhitzt sich Europa am schnellsten

Die Daten des Non-Profit-Forschungsinstituts Berkeley Earth sind aktuell noch vorläufig. Sie sind nicht peer-reviewed, also von unabhängigen Fachexpert*innen intensiv gegengecheckt.

Die Forscher von Berkeley Earth sind jedoch renommierte Wissenschaftler*innen, deren frühere Temperatur-Datensätze peer-reviewed wurden und große Verbreitung finden, unter anderem im State of the Climate in Europe Bericht der Weltorganisation für Meteorologie.

Wo nicht explizit auch Ozeanflächen in die Berechnung einbezogen werden, berechnet Berkeley Earth die Temperatur der Landoberfläche.